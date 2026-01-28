L’intelligence artificielle transforme déjà en profondeur le domaine de la santé. De la prévention au diagnostic, de la recherche clinique à la personnalisation des soins, ses promesses sont nombreuses. Mais ces avancées soulèvent également de nombreuses questions : l’IA peut-elle réellement nous soigner ?

Dans la continuité de la publication du numéro spécial « L’IA peut-elle nous soigner ? », Sorbonne Université et LE 1 hebdo poursuivent leur partenariat en proposant une table ronde, le mercredi 11 février.

À cette occasion, des expertes et experts de Sorbonne Université et de l’Alliance Sorbonne Université croiseront leurs regards pour éclairer les enjeux scientifiques, médicaux et sociétaux de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé.

Animée par Manon Paulic, journaliste au 1 hebdo, cette table ronde a pour objectif de mieux comprendre les avancées actuelles, d’en mesurer les limites et d’ouvrir le débat sur la médecine de demain.

Au programme :

18h : ouverture des portes

18h30 : ouverture

18h40 : table ronde avec : Hakima Berdouz, ingénieure et fondatrice de Hope Valley AI, Serge Picaud, directeur de l’Institut de la Vision (Sorbonne Université / Inserm / CNRS), Gérard Biau, professeur de statistique à Sorbonne Université, directeur du Sorbonne Center for Artificial Intelligence (SCAI) et membre de l’Académie des sciences, Christel Gérardin, cheffe de clinique assistante au service de médecine interne de l’hôpital Tenon, ingénieure de formation et docteure en informatique médicale, membre du LIMICS (Sorbonne Université) et Maria Melchior, épidémiologiste, directrice de recherche à l’Inserm et directrice adjointe de l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de santé publique (IPLESP – Sorbonne Université).

19h40 : temps d’échanges avec le public

20h30 : mot de clôture

Informations pratiques :

Mercredi 11 février 2026

18h30–20h30 (ouverture des portes à 18h)

Grand Auditorium, campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, 4 Place Jussieu, 75005 Paris

Sorbonne Université et LE 1 hebdo proposent une conférence « L’IA peut-elle nous soigner ? », le mercredi 11 février 2026 à 18h30, sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université.

Le mercredi 11 février 2026

de 18h00 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-11T19:00:00+01:00

fin : 2026-02-11T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-11T18:00:00+02:00_2026-02-11T20:30:00+02:00

Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie 4 place Jussieu 75005 Paris

https://www.sorbonne-universite.fr/evenements/lia-peut-elle-nous-soigner



Afficher la carte du lieu Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie et trouvez le meilleur itinéraire

