Saint-Jacut-de-la-Mer

Conférence L’île de la Colombière

Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

L’île de la Colombière, un site d’accueil d’exception pour les sternes

Par l’association Bretagne Vivante,

Venez les rencontrer le temps d’une conférence pendant laquelle vous découvrirez les particularités et les merveilles de cette île et de sa colonie d’oiseaux marins qui leur a réservé bien des surprises. .

Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence L’île de la Colombière Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme