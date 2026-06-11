Conférence L’île de la Colombière Saint-Jacut-de-la-Mer
Conférence L’île de la Colombière Saint-Jacut-de-la-Mer mardi 11 août 2026.
Saint-Jacut-de-la-Mer
Conférence L’île de la Colombière
Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
L’île de la Colombière, un site d’accueil d’exception pour les sternes
Par l’association Bretagne Vivante,
Venez les rencontrer le temps d’une conférence pendant laquelle vous découvrirez les particularités et les merveilles de cette île et de sa colonie d’oiseaux marins qui leur a réservé bien des surprises. .
Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19
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English :
L’événement Conférence L’île de la Colombière Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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