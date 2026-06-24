Festival de poésie La Houle des Mots Saint-Jacut-de-la-Mer
Festival de poésie La Houle des Mots Saint-Jacut-de-la-Mer jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Jacut-de-la-Mer
Festival de poésie La Houle des Mots
Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-23
Pour la neuvième édition de la Houle des Mots, événement phare de l’association de Saint Jacut de la Mer Presqu’île en poésie, la commission artistique a choisi le thème des oiseaux. Ce thème présente l’intérêt de pouvoir fédérer des publics variés, enfants et
adultes, ornithologues distingués et amateurs passionnés, amoureux de jardins
habités et promeneurs de rivages marins, bâtisseurs de nids et photographes ailés.
Les oiseux fascinent par cette aptitude à voler qui justifie leur présence hautement symbolique dans les contes et les mythologies de tous les pays. Quant aux poètes, ils partagent avec eux un langage singulier leur permettant d’établir une connexion privilégiée avec la Nature. Il s’agira donc lors du festival 2026 de magnifier la beauté des oiseaux et nous rappeler leur extrême vulnérabilité face aux bouleversements du monde
contemporain. Ce sera avec les écrivains Cécile A Holban, Cécile de Luca ( venant spécialement d’Ecosse traduite par le traducteur Jean Yves le Disez), Alexis Gloaguen et Jean Noël Rieffel.
Programme en images. .
Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Festival de poésie La Houle des Mots Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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