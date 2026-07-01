Un p’tit air des thés Concert Monsieur Plus et les modératrices Terrasse Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Saint-Jacut-de-la-Mer

Un p’tit air des thés Concert Monsieur Plus et les modératrices

Terrasse Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Les dimanches, cap sur la Terrasse de l’Abbaye pour profiter des concerts amateurs en plein air, à savourer en famille ou entre amis autour d’un verre ou d’une glace… à côté de la fontaine ou dans les canapés.

Une ambiance lounge avec un trio acoustique guitare, contrebasse et chant. Jazz et belles chansons françaises des années 50 et 60. Un répertoire connu de tous avec les plus belles compositions des grands auteurs tels que Vian, Nougaro, Brassens, Gainsbourg, Trénet. .

Terrasse Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

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English :

L’événement Un p’tit air des thés Concert Monsieur Plus et les modératrices Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme