Concert choeurs et airs d’opéras de Mozart Rue Chanoine Gourio Saint-Jacut-de-la-Mer

Saint-Jacut-de-la-Mer

Concert choeurs et airs d’opéras de Mozart

Rue Chanoine Gourio Eglise Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Vêpres Solennelles

Le chœur Plein Chant (85 choristes), sera sous la direction de Sandrine Carpentier, et accompagné par la pianiste Kanako Horikawa,

et 4 solistes Clémence Levy (soprano), Annouk Jobic (mezzo-soprano), Mathieu Justine (ténor) et Jean-Gabriel Saint-Martin (baryton).

Mozart a 24 ans lorsqu’à Salzbourg il compose Les Vêpres Solennelles d’un Confesseur et les fait représenter pour la première fois le 30 septembre 1780, jour de la Saint Jérome.

Ces vêpres sont dîtes solennelles en ce qu’elles sont soutenues par un ensemble instrumental, et d’un Confesseur parce qu’elles célèbrent un saint non martyr (ici donc Saint Jérome), qui par tous les actes de sa vie a confessé, c’est à dire proclamé, sa foi.

Écrite en Ut majeur, l’œuvre comprend 5 psaumes, et comme le veut la tradition, s’achève par un Magnificat.

Prix des places 16€ en prévente

Gratuit moins de 15 ans. .

Rue Chanoine Gourio Eglise Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 05 06 57

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English :

L’événement Concert choeurs et airs d’opéras de Mozart Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme