Escale artistique en Terre Emeraude Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Saint-Jacut-de-la-Mer

Escale artistique en Terre Emeraude

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Animations pour petits et grands/Concerts/Dégustations de produits locaux

Trente-cinq artistes et artisans d’art inspirés par la mer et installés au cœur d’un Jardin des saveurs

Programme à venir .

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

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English :

L’événement Escale artistique en Terre Emeraude Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme