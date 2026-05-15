Escale artistique en Terre Emeraude Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer
Escale artistique en Terre Emeraude Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Jacut-de-la-Mer
Escale artistique en Terre Emeraude
Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 20:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Animations pour petits et grands/Concerts/Dégustations de produits locaux
Trente-cinq artistes et artisans d’art inspirés par la mer et installés au cœur d’un Jardin des saveurs
Programme à venir .
Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19
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English :
L’événement Escale artistique en Terre Emeraude Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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