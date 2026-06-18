Exposition Hymne à la nature Galerie de l’abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer dimanche 5 juillet 2026.

Saint-Jacut-de-la-Mer

Exposition Hymne à la nature

Galerie de l’abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-13 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Variation sur le thème de la nature au gré de l’atmosphère, des lumières et des contrastes.

Exposition de Florence Rosanvallon

Retrouvez les œuvres Aquarelle de Florence Rosanvallon des aquarelles marouflées sur ardoise ainsi que des coloquintes décorées à l’acrylique.

Présence de l’artiste sur place mardi 7 juillet de 10h à 11h30, jeudi 9 juillet de 14h30 à 16h et le dimanche 12 juillet de 10h30 à 18h.

De formation artistique (arts appliqués), enseignante diplômée de l’éducation nationale, Florence Rosanvallon a depuis sa plus jeune enfance aimé l’art pictural (dessin, peinture).

Depuis plusieurs années, elle porte un intérêt grandissant pour la peinture aquarelle… effet magique par sa transparence, sa fusion de l’eau avec les couleurs.

Elle dispense des cours en tant que professeur d’aquarelle au sein d’une association culturelle de Paris dans le 15ème arrondissement et organise des stages d’aquarelle sous forme de carnets de voyage.

Elle réalise des affiches, des couvertures de livrets pédagogiques, d’un ouvrage de travaux manuels et artistiques pour enfants aux éditions Fleurus.

Supports, techniques utilisés tableaux d’aquarelles et de coloquintes peintes en acrylique .

Galerie de l’abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

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English :

L’événement Exposition Hymne à la nature Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme