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Fête des APM Jardin de la Résidence SNCF Saint-Jacut-de-la-Mer

Fête des APM Jardin de la Résidence SNCF Saint-Jacut-de-la-Mer samedi 27 juin 2026.

Lieu : Jardin de la Résidence SNCF

Adresse : 1 Rue de Dinan

Ville : 22750 Saint-Jacut-de-la-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Saint-Jacut-de-la-Mer

Fête des APM

Jardin de la Résidence SNCF 1 Rue de Dinan Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Dès 16h
Artshop dessins, œuvres originales, prints, risographies & goodies
Ateliers créatifs pour toutes et tous
Ouverture de l’atelier de Eloïse Foulon — exposition des œuvres produites pendant sa résidence

18h inauguration de l’exposition
La pêche aux mouches — Alix Cantelaube

19h30 concert de Sarah Maï
Buvette par Cave Biscornus
Restauration sur place par miamiamiam   .

Jardin de la Résidence SNCF 1 Rue de Dinan Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 24 31 00 04 

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English :

L’événement Fête des APM Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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