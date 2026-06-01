Fête des APM Jardin de la Résidence SNCF Saint-Jacut-de-la-Mer samedi 27 juin 2026.

Saint-Jacut-de-la-Mer

Fête des APM

Jardin de la Résidence SNCF 1 Rue de Dinan Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dès 16h

Artshop dessins, œuvres originales, prints, risographies & goodies

Ateliers créatifs pour toutes et tous

Ouverture de l’atelier de Eloïse Foulon — exposition des œuvres produites pendant sa résidence

18h inauguration de l’exposition

La pêche aux mouches — Alix Cantelaube

19h30 concert de Sarah Maï

Buvette par Cave Biscornus

Restauration sur place par miamiamiam .

Jardin de la Résidence SNCF 1 Rue de Dinan Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 24 31 00 04

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English :

L’événement Fête des APM Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme