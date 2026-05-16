Saint-Jacut-de-la-Mer

Festival Jazz er Maez

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:50:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-02

Pour sa quatrième édition, et toujours pour n’oublier personne, “Jazz er Maez” sème ses notes jusqu’aux résidents et au personnel de l’Ehpad du village puis au cœur de l’école publique. Et comme l’année passée, le festival s’ouvre dès le jeudi 2 juillet par une soirée conférence autour du jazz !!! S’ensuivent deux concerts par soirées, les 3 4 et 5 juillet, avec au programme, du swing, du jazz contemporain et bien sûr des surprises…

Jeudi 2 juillet, 18h Maison de la Mer

Conférence 10€

Aborder un pan de l’Histoire du Jazz, telle est la démarche de cette soirée dédiée à cette musique née en Louisiane dans le Delta du Mississippi. Soit à travers quelques images, soit à travers quelques extraits musicaux, la séance s’articulera autour d’un art né du blues il y a plus de 100 ans. De grands noms se sont figés à jamais dans l’Histoire de cette musique populaire. Au-delà de celle-ci et de ces nombreuses chapelles, il convient de prendre en considération le contexte dans lequel est né et s’est développé le jazz… Une histoire qui s’écrit encore et toujours grâce aux artistes d’aujourd’hui qui perpétuent la transmission des standards et qui, pour certains, continuent à faire de cette musique, un champ de créativité !

Vendredi 3 Juillet, 20h Square du Châtelet

– Lule trio

LULE est la rencontre d’une voix, d’une guitare et d’une contrebasse autour de standards de jazz. A partir d’un répertoire choisi dans la grande époque de Broadway, allant du swing aux ambiances intimistes, Lule revisite les grands thèmes du jazz et propose un moment unique basé sur l’interprétation et l’improvisation. Un bonheur musical à vivre intensément et à partager dans un lieu de rêve…

Priscilla Popiolek Guitariste

Lolita Wiener Durupt Chanteuse Trompettiste

Kevin Perros Contrebassiste

– Kannibal Swing Quartet

Un quartet truculent qui maîtrise avec talent un répertoire de swings, de chansons françaises pas vraiment jeunes, des standards à “l’english”, tout cela interprété avec beaucoup d’énergie, de fraîcheur et de liberté.

Ces quatre-là se pratiquent depuis un moment et au-delà de la musique, on ressent chez eux une grande complicité, une présence scénique indéniable et un vrai plaisir à jouer pour le public.

Raphaëlle Garnier chant-trompette

Jean-Marc Le Coq accordéon chromatique

Gérard Le Louët guitare manouche

Claudius Dupont contrebasse

Samedi 4 Juillet, 20h Maison de la Mer (Port de la Houle Causseul)

– BLÅ TIME

Fort de leur succès à la sortie de leur récent premier album (Solsystemer), ce trio Franco-Danois offre une démarche musicale originale qui rappelle quelque peu le groupe Suédois E.S.T. Le clavier non tempéré du pianiste Yann Lorang poussé par le très riche jeu rythmique du batteur Julien Defontaine forment un écrin particulièrement enlevé pour la chanteuse et poétesse Sari Arent. Quand les brumes scandinaves rencontrent les brises thermiques de nos côtes…

Yann Lorang, Claviers et composition

Sari Arent, Chant

Julien Defontaine, Percussions

– Nocuts

Nocuts est un groupe de jazz contemporain porté par une écriture sensible et contrastée. Entre compositions ciselées et espaces d’improvisation, la musique du groupe explore des paysages sonores en mouvement, nourris par le voyage, l’écoute et la liberté. Une musique riche de lumières et de mouvements, laissant l’intensité monter et les émotions se déployer comme un souffle venu d’un horizon très lointain.

Guillaume Burkhardt, contrebasse

Gaëlle Coquempot, piano et composition

Julien Defontaine, batterie

Olivier Roch, clarinette, clarinette basse et composition

Dimanche 5 Juillet, 20h jardins SNCF (1 rue de Dinan)

– Cominho do sol

Le quartet Caminho Do Sol (Chemin du Soleil), ré-arrange et rend hommage aux artistes brésiliens dont le métissage musical est l’essence même de leur créativité.

Ce mélange Jazz, Funk, Brésilien mène tout droit vers un univers ensoleillé et dansant ! Avec Caminho Do Sol, l’été tropical sera au rendez-vous sur la scène de Jazz er Maez !

Stéphanie Boucher: Chant

Marcus Camus Batterie

Guillaume Julien Guitare

Mathieu Conan basse

– Achille Ouattara

Dès son plus jeune âge, Achille Ouattara développe un fort intérêt pour l’afro-jazz, une technique musicale qui marque le paysage musical de son pays, le Burkina Faso. Appartenant au cercle des bassistes les plus réputés du continent africain, Achille Ouattara, fort de son deuxième album, évolue entre autres avec son groupe Afrikän Protokol. En véritable virtuose, Achille Ouattara sait faire monter la fièvre envoûtante d’une basse virevoltante…

Claviers Killian Rol

Percussions Kevin Ouedraogo

Basse Achille Ouattara .

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 59 54 21

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English :

L’événement Festival Jazz er Maez Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme