Exposition Sur les chemins de l’Aquarelle Abbaye, galerie Saint-Jacut-de-la-Mer

Saint-Jacut-de-la-Mer

Exposition Sur les chemins de l’Aquarelle

Abbaye, galerie 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Paysages de scènes de vie

Exposition d’Evelyne Leroy

Sur les chemins de l’aquarelle propose une série d’aquarelles inspirées par le bord de mer, une exploration de ses paysages paisibles et changeants.

Cette exposition invite à une promenade apaisante, où l’on peut se perdre dans la douceur des paysages marins et s’évader dans les panoramas népalais. Un véritable dialogue entre l’art et le voyage, entre la contemplation et la création, où chaque toile nous invite à ralentir et à apprécier la beauté de l’instant.

Présence de l’artiste sur place Du dimanche 28 juin au vendredi 3 juillet en soirée

Depuis toujours, un crayon à la main et des couleurs au cœur, Evelyne Leroy a su qu’elle était faite pour l’aquarelle dès leur première rencontre. Cette technique, exigeante et libre, l’a guidée vers un art du calme, de la réflexion et de la précision, tout en lui permettant de transmettre sa vision personnelle du monde.

De cette complicité entre l’eau et la couleur est née une quête permanente de lumière et de transparence sur le papier. Un jour, ses mains ont rencontré la terre, et une nouvelle passion est venue enrichir son univers la sculpture d’après modèle vivant, où le regard et le geste capturent la vie en mouvement. .

Abbaye, galerie 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Sur les chemins de l’Aquarelle Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme