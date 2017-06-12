Conférence: L’oppidum de la Courtine à Ollioules, Médiathèque Chalucet, Toulon

Conférence: L’oppidum de la Courtine à Ollioules Vendredi 12 juin, 17h00 Médiathèque Chalucet Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00

L’OPPIDUM DE LA COURTINE A OLLIOULES

Par Henri Ribot, archéologue, membre du Centre archéologique du Var

Vendredi 12 juin à 17h

Auditorium de la médiathèque Chalucet, Toulon, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Médiathèque Chalucet 5 rue chalucet 83 000 Toulon Toulon 83097 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’OPPIDUM DE LA COURTINE A OLLIOULES

©Centre archéologique du Var