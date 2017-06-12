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Conférence: L’oppidum de la Courtine à Ollioules, Médiathèque Chalucet, Toulon

Conférence: L’oppidum de la Courtine à Ollioules, Médiathèque Chalucet, Toulon

Conférence: L’oppidum de la Courtine à Ollioules, Médiathèque Chalucet, Toulon vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Chalucet

Adresse : 5 rue chalucet 83 000 Toulon

Ville : 83097 Toulon

Département : Var

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Conférence: L’oppidum de la Courtine à Ollioules Vendredi 12 juin, 17h00 Médiathèque Chalucet Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00

L’OPPIDUM DE LA COURTINE A OLLIOULES
Par Henri Ribot, archéologue, membre du Centre archéologique du Var
Vendredi 12 juin à 17h
Auditorium de la médiathèque Chalucet, Toulon, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Médiathèque Chalucet 5 rue chalucet 83 000 Toulon Toulon 83097 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’OPPIDUM DE LA COURTINE A OLLIOULES

©Centre archéologique du Var

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