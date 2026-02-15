Exposition anniversaire Design Parade Chapelle Médiathèque Chalucet Toulon
Exposition anniversaire Design Parade Chapelle Médiathèque Chalucet Toulon jeudi 25 juin 2026.
Exposition anniversaire Design Parade
Chapelle Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet Toulon Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-06-25
20 ans du festival de Design d’objet et 10 ans du festival d’Architecture d’intérieur.
.
Chapelle Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98 mediation@villanoailles-hyeres.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Design Parade anniversary exhibition
20 years of the Object Design Festival and 10 years of the Interior Architecture Festival.
L’événement Exposition anniversaire Design Parade Toulon a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Provence Méditerranée