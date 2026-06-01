Atelier : « Le vêtement gaulois : tissage, formes et couleurs », Centre archéologique du Var, Toulon
Atelier : « Le vêtement gaulois : tissage, formes et couleurs », Centre archéologique du Var, Toulon dimanche 14 juin 2026.
Atelier : « Le vêtement gaulois : tissage, formes et couleurs » Dimanche 14 juin, 11h00 Centre archéologique du Var Var
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00
Découvrez les techniques de tissage antique et apprenez à réaliser un tissu sur un métier à tisser gaulois.
Dimanche 14 juin de 11h à 12h30
RDV au Centre archéologique du Var, 335 avenue des Dardanelles, 83 000 Toulon
Inscription par mail obligatoire: contact@centrearcheologiqueduvar.fr
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte.
Centre archéologique du Var 335 avenue des Dardanelles 83000 Toulon Toulon 83097 Claret Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.centrearcheologiqueduvar.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}]
Découvrez les techniques de tissage antique et apprenez à réaliser un tissu sur un métier à tisser gaulois.
© Alexia Montout
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