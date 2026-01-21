Conférence L’origine de la vie Kaysersberg Vignoble
Conférence L’origine de la vie Kaysersberg Vignoble vendredi 12 juin 2026.
Kaysersberg Vignoble
Conférence L’origine de la vie
126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 21:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Lors de cette soirée le conférencier Pierre Thomas fera le point sur cette question on ne peut plus métaphysique.
Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
Une conférence par Pierre Thomas.
De tout temps, l’origine de la vie a interrogé l’humanité. De la formation des premières cellules aux plus anciens témoignages fossiles en passant par d’autres formes de vie dans le système solaire, le conférencier Pierre Thomas fera le point sur cette question on ne peut plus métaphysique ! 0 .
126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 contact@centreschweitzer.org
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English :
This evening’s speaker, Pierre Thomas, will take stock of this most metaphysical of questions.
L’événement Conférence L’origine de la vie Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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