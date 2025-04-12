Kaysersberg Vignoble

Atelier Gnome en fer forgé, Vlad le Grand !

18 Rue du Schossrain Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-20 2026-07-05 2026-07-18 2026-08-02 2026-08-15

Atelier de fer forgé pour créer des décorations de Gnome, avec un goûter offert à la fin de la prestation

Seul ou en duo, laissez vous tenter par une activité très singulière, une expérience hors du commun, au cœur de la cité médiévale de Kaysersberg, dont vous garderez un souvenir inoubliable.

Rejoignez notre forgeron Frédéric, expert en la matière, qui vous partagera son savoir-faire pour qu’au creux des flammes de la forge de son atelier vous puissiez donner naissance à votre gnome en fer forgé, Vlad le Grand qui du haut de ses 20 cm vous observera à l’issu de cet atelier d’environ 4h prendre un goûter en son honneur !

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18 Rue du Schossrain Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

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English :

Wrought-iron workshop to create Gnome decorations, with a snack offered at the end of the performance

L’événement Atelier Gnome en fer forgé, Vlad le Grand ! Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg