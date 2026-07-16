Festival La Fête du pain Kaysersberg Vignoble

Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Festival La Fête du pain

rue du tir Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 08:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Plongez dans un univers gourmand autour du pain artisanal avec ateliers, dégustations, invités d’exception et soirée accords pain, fromage & vin.

La Fête du Pain s’invite au Chambard !

La Boulangerie Levain célèbre ses 4 ans à l’occasion de la première édition de La Fête du Pain. 4 ans riches en émotions avec le Pudlo 2026 pour le Meilleur Boulanger de l’année, la finale de la Meilleure Boulangerie de France et l’obtention du Label commerçant

Durant trois jours, découvrez l’univers du pain artisanal à travers un programme gourmand et convivial

– Petits-déjeuners mettant à l’honneur les pains et viennoiseries (payant)

– Ateliers de découverte autour du pétrissage et du levain afin de découvrir l’univers de la boulangerie et le travail des équipes. Vous pourrez assister à la fabrication du pain fait par Luc Roux accompagné de Vincent et Manon, les boulangersd de la boulangerie Levain.

– Une soirée conviviale pain, Fromage et Vin, le samedi 8 août, en partenariat avec la Maison Lorho et accompagnée d’une sélection de vins de Jean-Baptiste Klein (payant)

– Des rencontres avec des artisans passionnés ainsi que des dégustations et découvertes des produits incontournables de la boulangerie seront également proposées tout au long de ces 3 journées.

Pour cette édition, le Chef Olivier Nasti recevra Luc Roux, fondateur des Miches à Lulu et artisan boulanger reconnu, qui a accompagné la création de la boulangerie Levain. Rémi Vanoverschelde, boulanger de la maison, sera également présent pour partager sa passion et son savoir-faire.

Un week-end placé sous le signe du partage, de la transmission et de l’excellence artisanale et une bonne occsion de découvrir le travail du pain et du levain.

Consommations et soirées payantes. 0 .

rue du tir Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 10 17 info@lechambard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in a world of culinary delights centered around artisanal bread, featuring workshops, tastings, special guests, and an evening of bread, cheese, and wine pairings.

L’événement Festival La Fête du pain Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg