Kaysersberg Vignoble

La flambée du Lalli

Grand Rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :

2026-07-25

Soirée estivale dans une ambiance musette-guiguette avec dégustation de produits locaux

Venez passer une belle soirée d’été lors de la Flambée du Lalli au coeur de la pittoresque cité viticole de Kientzheim.

Vous pourrez y déguster de succulentes tartes flambées (salées mais aussi sucrées) et le fameux burger alsacien, le tout dans une ambiance festive et décontractée. Un orchestre animera la fête tout au long de la soirée.

Un moment authentique au coeur du vignoble alsacien !

Venez nombreux !

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Grand Rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 26 34 24 40 marylinelabourel@gmail.com

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English :

Summer evening in a musette-guiguette atmosphere with tasting of local products

L’événement La flambée du Lalli Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg