Concert et danses folkloriques Kaysersberg Vignoble
lundi 20 juillet 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Concert et danses folkloriques
39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20 20:00:00
fin : 2026-07-20 22:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Danses traditionnelles alsaciennes accompagnées par l’accordéon club, laissez vous entrainer par les musiciens, les danseurs et danseuses en costume.
Venez découvrir la musique et les traditions alsaciennes lors de cette soirée musicale.
L’Accordéon Club du Château est présent avec ses musiciens et vous propose des démonstrations de danses folkloriques alsaciennes en costumes, au son de l’accordéon l’instrument emblématique de la musique alsacienne. 0 .
39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com
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English :
Traditional Alsatian dances accompanied by the Accordion Club—let yourself be swept away by the musicians and the dancers in traditional costume.
L’événement Concert et danses folkloriques Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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