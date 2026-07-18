Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Festival La fête du pain Petit déjeuner d’anniversaire

Rue du tir Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 08:00:00

fin : 2026-08-09 11:00:00

Date(s) :

2026-08-07

La boulangerie Levain fête ses 4 ans ! Petit-déjeuner maison chaque matin. Venez découvrir les secrets du levain, seul ou accompagné !

Pour fêter ses 4 ans, la boulangerie Levain vous invite à son festival de la fête du pain.

En complément des différents ateliers de découverte et dégustations, la boulangerie vous propose de participer chaque matin à leur petit déjeuner d’anniversaire en savourant leurs produits maison.

Ce petit déjeuner se compose d’une viennoiserie, une tranche de pain avec beurre et confiture maison, un jus de fruit frais et une boisson chaude.

A déguster seul, en famille ou entre amis!

Venez nombreux découvrir les secrets du pain et du levain! .

Rue du tir Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 10 17 info@lechambard.fr

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English :

Levain Bakery is celebrating its 4th anniversary! Homemade breakfast every morning. Come discover the secrets of sourdough—on your own or with friends!

L’événement Festival La fête du pain Petit déjeuner d’anniversaire Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg