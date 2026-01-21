Exposition Attention ! Créatrices ! Kaysersberg Vignoble
Exposition Attention ! Créatrices ! Kaysersberg Vignoble mardi 28 juillet 2026.
Kaysersberg Vignoble
Exposition Attention ! Créatrices !
39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-08-03 19:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Maroquinerie, textile, broderie, vannerie, céramique, papier mâché, patchwork japonais sept univers, sept créatrices, sept fois plus de plaisir !
Du cuir, du textile, des fils, de l’osier, du papier mâché, de la terre venez découvrir ce que ces sept créatrices obtiennent de ces matières premières ! Elles les subliment, les conjuguent, les apprivoisent… pour faire briller vos yeux. 0 .
39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 99 37 13 33 troispetitspoints@mailo.com
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English :
Leather goods, textiles, embroidery, basketry, ceramics, papier-mâché, Japanese patchwork: seven worlds, seven designers, seven times more pleasure!
L’événement Exposition Attention ! Créatrices ! Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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