Pique-nique chez le vigneron indépendant Domaine Meyer-Krumb

9 Route des vins Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vous apportez votre repas et le Domaine Meyer-Krumb vous offre le vin. Balade viticole, pique-nique, musique et ambiance conviviale garantie.

Le pique-nique chez le vigneron indépendant est une expérience unique à vivre et à partager en famille ou entre amis. Venez découvrir et partager la passion du vigneron pour son métier et pour ses vins.

Le principe du pique-nique est le suivant: le vigneron indépendant et sa famille invitent chez eux clients, amis et tous ceux qui veulent découvrir le métier de vigneron.

Les visiteurs tirent le repas du sac, le vigneron indépendant fournit tables, bancs, abri éventuel, animations variées et bien entendu, le vin pour le pique-nique et les dégustations.

Programme de la journée

10h Départ pour la visite du sentier viticole qui sillonne le coteau du MAMBOURG avec dégustation de nos vins et jeu de piste au cœur des vignes.

13h Retour au domaine repas tiré du sac (mise à disposition d’un barbecue pour vos grillades ou possibilité de manger une assiette anglaise sur place 12€ l’assiette) et animation musicale.

13h45 animation musicale.

15h Visite de la cave et explications sur les différents matériels utilisés dans les travaux de la vigne

Réservation obligatoire avec inscription par mail ou téléphone.

Abris en cas de mauvais temps. 0 .

9 Route des vins Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 13 20 contact@meyer-krumb.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You bring your own lunch, and Domaine Meyer-Krumb provides the wine. Wine tasting, picnics, music and a friendly atmosphere guaranteed.

L’événement Pique-nique chez le vigneron indépendant Domaine Meyer-Krumb Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg