Kaysersberg Vignoble

Concert Music Session

3 Rue René le Guen Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13 23:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Soirée de musiques actuelles avec les élèves de l’école de musique mêlant styles variés, énergie et convivialité pour un moment de partage et de plaisir en live.

Une soirée avec comme répertoire des musiques actuelles .

Les élèves des classes et ateliers de musiques actuelles de Jean-François Imbach et Florentin Guignard vous donnent rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la musique et du partage !

Au programme des styles variés, de l’énergie sur scène et le plaisir de jouer ensemble.

Une belle occasion de découvrir les élèves en live et de passer un moment convivial ! 0 .

3 Rue René le Guen Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 52 05 contact@emvk.fr

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English :

An evening of contemporary music with students from the music school, combining a variety of styles, energy and conviviality for a moment of sharing and live enjoyment.

L’événement Concert Music Session Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg