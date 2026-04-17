Kaysersberg Vignoble

Exposition Artisanat d’Art d’Alsace AAA

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-27 14:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-27

Une exposition-vente de 5 artisanes tissage, tissu kelsch, bijoux, broderies et objets en soie. Des créations uniques et un cadeau à gagner lors d’un jeu concours.

L’Artisanat d’Art d’Alsace s’invite à Kaysersberg !

Le Collectif AAA vous donne rendez-vous au Badhus.

Des créations uniques et printanières à découvrier avec la participation des créatrices passionnées

– Annie Basté, tisserande et modiste, textiles tissés main et ses chapeaux sur mesure, alliance de style et de finesse.

– Atelier Fabrickelsch tissus kelsch au mètre, emblème du patrimoine textile alsacien.

– Bijoux Froehly créations mêlant perles de culture et polymère sculpté, entre élégance et audace.

– By MPM broderies sur mesure, délicates et personnalisées.

– The Red Swan objets décoratifs en soies japonaises, chaque pièce évoquant la magie des Mille et Une Nuits.

Tentez votre chance lors du tirage au sort pour un merveilleux cadeau.

Le Collectif AAA vous invite à célébrer le printemps au Badhus ! 0 .

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 00 92 froehly.christine2@gmail.com

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English :

An exhibition-sale of 5 artisans: weaving, kelsch fabric, jewelry, embroidery and silk objects. Unique creations and a prize to be won in a competition.

L’événement Exposition Artisanat d’Art d’Alsace AAA Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg