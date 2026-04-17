Vers une commune 100 % renouvelable : du scénario à l’action ! Salle du Au Badhus, 103 avenue du Général de Gaulle, Kaysersberg-Vignoble Samedi 25 avril, 09h30 Gratuit, réservez votre repas

Venez découvrir notre association ! Quel meilleur moment pour nous rencontrer qu’à l’occasion de cette AG, avec un temps d’échange autour de l’avenir énergétique 100 % renouvelable de l’Alsace ?

2025 a été l’année anniversaire des 45 ans de l’association, une année riche en événements pour les fêter dignement. **Venez revivre cette année marquante et découvrir notre futur énergétique !**

Nous vous proposons ensuite une présentation suivie d’échanges et de partages d’expériences : _** » Vers une commune 100 % renouvelable : du scénario à l’action – Comment passer de l’ambition à des actions concrètes sur votre territoire ? « **_ Avec des exemples concrets, des retours d’expérience et des leviers pour agir : sobriété, efficacité énergétique, énergies locales. Ensemble, imaginons et bâtissons dès aujourd’hui la résilience de votre territoire !

Au programme de cette journée :

* 9h30 – Accueil café

* 10h – Début de l’Assemblée générale 2026

* 11h15 – Présentation & échanges : » _Vers une commune 100% renouvelable : du scénario à l’action_ »

* 12h – Repas offert

Pensez à vous inscrire à cette journée pour nous aider à mieux organiser l’événement !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/alter-alsace-energies/evenements/assemblee-generale

Salle du Au Badhus, 103 avenue du Général de Gaulle, Kaysersberg Vignoble Kaysersberg-Vignoble 68240 Collectivité européenne d’Alsace



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

