20e festival du jeu de rôle

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09 23:59:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Venez découvrir le jeu de rôle en famille ou entre amies/amis. Accessible de 3 à 103 ans !

Notez la date dans vos agendas l’Association Nickel vous convie à la 20e édition du festival du jeu de rôle dans une ambiance médiévale-fantastique dans les rues de Kaysersberg ! Le thème de l’édition 2026 sera Créatures Mythiques .

Venez découvrir le jeu de rôle papier, plateau et grandeur nature.

Grandeur Nature le public incarne un personnage et aide les animateurs-joueurs (nos bénévoles représentent différentes familles et ont des objectifs différents) à faire avancer l’histoire. Le public participe à différentes animations Trollball, énigmes, chemin du voleur, tir à l’arc… qui leur font gagner des points.

Jeu de rôle papier et figurine parties d’initiations ou longues parties, sur différents univers antique, fantastique, contemporain, science-fiction…

Nous vous proposons de nombreuses animations pour petits et grands contes, exposition, jeux de société, deux escapes Games, des spectacles de capes et d’épées, lancer de hâches …

Déambulez aussi dans notre marché rolistico-fantastique (maisons d’édition, artisans, boutiques) et restaurez vous à notre taverne !

Festival gratuit et accessible à tous. Venez déguisés !

0 .

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 25 37 38 communication.nickel@gmail.com

English :

Come and discover role-playing with your family or friends. Suitable for ages 3 to 103!

German :

Entdecken Sie das Rollenspiel mit der Familie oder mit Freundinnen/Freunden. Zugänglich von 3 bis 103 Jahren!

Italiano :

Venite a scoprire il gioco di ruolo con la vostra famiglia o i vostri amici. Adatto dai 3 ai 103 anni!

Espanol :

Ven a descubrir los juegos de rol en familia o con amigos. Apto para niños de 3 a 103 años

