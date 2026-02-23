Nuit des musées Musée historique Kaysersberg Vignoble

Nuit des musées Musée historique

64 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

2026-05-23

Découverte des trésors et collections du musée à travers des visites commentées par les bénévoles de la société d’histoire.

Des membres de la Société d’Histoire de Kaysersberg proposent des visites guidées commentées de ce lieu riche en histoire.

Découvrez des objets d'art et de traditions populaires, des oeuvres d'art religieuses ainsi que des trouvailles archéologiques de la région.

64 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Discover the museum’s treasures and collections through guided tours led by volunteers from the historical society.

