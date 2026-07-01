Tournoi de pétanque Kaysersberg Vignoble
dimanche 26 juillet 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Tournoi de pétanque
rue du Geisbourg Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Venez prendre part à un tournoi de pétanque par équipe. Inscription possible au stade le 27 juillet avant 09h30.
Le temps d’une journée estivale, venez participer au tournoi de pétanque du club de football.
Le tournoi se déroule par équipe, sur inscription possible au stade le samedi 25 de 14h à 18h et le 26 juillet avant 09h30.
De nombreux lots sont à gagner pour tous les participants.
Il sera possible de se restaurer sur place grâce à une buvette et un buffet. .
rue du Geisbourg Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 07 45 16 nathalie.van-royen@orange.fr
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English :
Come and take part in a team pétanque tournament. Registration possible at the stadium by 09:30 on July 27.
L’événement Tournoi de pétanque Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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