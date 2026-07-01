UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Kaysersberg Vignoble

Tournoi de pétanque Kaysersberg Vignoble

dimanche 26 juillet 2026 · Kaysersberg Vignoble

Tournoi de pétanque Kaysersberg Vignoble

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
rue du Geisbourg
Ville
68240 Kaysersberg Vignoble
Département
Haut-Rhin
Tarif

Kaysersberg Vignoble

Tournoi de pétanque

rue du Geisbourg Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Venez prendre part à un tournoi de pétanque par équipe. Inscription possible au stade le 27 juillet avant 09h30.
Le temps d’une journée estivale, venez participer au tournoi de pétanque du club de football.

Le tournoi se déroule par équipe, sur inscription possible au stade le samedi 25 de 14h à 18h et le 26 juillet avant 09h30.

De nombreux lots sont à gagner pour tous les participants. 

Il sera possible de se restaurer sur place grâce à une buvette et un buffet.   .

rue du Geisbourg Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 07 45 16  nathalie.van-royen@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in a team pétanque tournament. Registration possible at the stadium by 09:30 on July 27.

L’événement Tournoi de pétanque Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

À voir aussi à Kaysersberg Vignoble (Haut-Rhin)