Les nocturnes de Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble
mercredi 15 juillet 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Les nocturnes de Kaysersberg Vignoble
39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-08-26 22:30:00
Date(s) :
2026-07-15
L’été se fête à Kaysersberg ! Musique, saveurs et savoir-faire locaux vous donnent rendez-vous pour une soirée conviviale.
Quand le soleil se couche, Kaysersberg s’anime…
Soirées festives sur la place de la mairie, avec les commerçants, artisans, restaurateurs et viticulteurs locaux, au son d’une animation musicale.
Un nouveau rendez-vous estival à ne pas manquer ! 0 .
39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com
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English :
Let’s celebrate in Kaysersberg! Local music, flavors, and craftsmanship await you for a fun-filled evening.
L’événement Les nocturnes de Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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