Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Exposition Bijoux de Sandrine Baur

101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Sandrine Baur réalise des bijoux de qualité composés de perles, de pierres naturelles et de cristaux Swarovski, venez échanger avec la créatrice.

Cette créatrice confectionne avec soin des colifichets originaux à base de matières naturelles et précieuses. L’inventitivé débordante de l’artiste et sa passion pour les travaux manuels lui ont permis d’étoffer sa gamme de bijoux.

Retrouvez-la cet été pour découvrir ses colliers, bagues et boucles d’oreilles. 0 .

101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

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English :

Sandrine Baur creates high-quality jewelry made from pearls, natural stones, and Swarovski crystals. Come and chat with the designer.

L’événement Exposition Bijoux de Sandrine Baur Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg