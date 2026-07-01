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Exposition Bijoux de Sandrine Baur Kaysersberg Vignoble

mercredi 15 juillet 2026 · Kaysersberg Vignoble

Exposition Bijoux de Sandrine Baur Kaysersberg Vignoble

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
101 rue du Général De Gaulle
Ville
68240 Kaysersberg Vignoble
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Kaysersberg Vignoble

Exposition Bijoux de Sandrine Baur

101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-27 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Sandrine Baur réalise des bijoux de qualité composés de perles, de pierres naturelles et de cristaux Swarovski, venez échanger avec la créatrice.
Cette créatrice confectionne avec soin des colifichets originaux à base de matières naturelles et précieuses. L’inventitivé débordante de l’artiste et sa passion pour les travaux manuels lui ont permis d’étoffer sa gamme de bijoux.

Retrouvez-la cet été pour découvrir ses colliers, bagues et boucles d’oreilles. 0  .

101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11  info@kaysersberg-vignoble.fr

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English :

Sandrine Baur creates high-quality jewelry made from pearls, natural stones, and Swarovski crystals. Come and chat with the designer.

L’événement Exposition Bijoux de Sandrine Baur Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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