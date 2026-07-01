Exposition Les vêtements de Sabine Gaxotte Kaysersberg Vignoble
mardi 1 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Exposition Les vêtements de Sabine Gaxotte
101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-01 10:00:00
fin : 2026-09-07 12:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Cette créatrice réalise des tenues pour les femmes pulpeuses et généreuses. Venez à sa rencontre et découvrir sa collection.
Venez découvrir Sabine GAXOTTE, créatrice d’Oripeaux et Colifichets, proposant ses réalisations de vêtements en taille gourmande.
Elle créer des pièces uniques pour des femmes uniques . 0 .
101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr
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English :
This designer creates outfits for luscious, generous women. Come and meet her and discover her collection.
L’événement Exposition Les vêtements de Sabine Gaxotte Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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