Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Exposition Les vêtements de Sabine Gaxotte

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-01 10:00:00

fin : 2026-09-07 12:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Cette créatrice réalise des tenues pour les femmes pulpeuses et généreuses. Venez à sa rencontre et découvrir sa collection.

Venez découvrir Sabine GAXOTTE, créatrice d’Oripeaux et Colifichets, proposant ses réalisations de vêtements en taille gourmande.

Elle créer des pièces uniques pour des femmes uniques . 0 .

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

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English :

This designer creates outfits for luscious, generous women. Come and meet her and discover her collection.

L’événement Exposition Les vêtements de Sabine Gaxotte Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg