Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Spectacle Le mystère de Sainte Odile

41 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03 17:30:00

fin : 2026-08-03 18:15:00

Date(s) :

2026-08-03

Les Troubadours de la Miséricorde présentent Le Mystère de Sainte Odile, une comédie musicale inspirée des mystères du Moyen Âge.

La troupe des Troubadours de la Miséricorde jouera sur le parvis Le Mystère de Sainte Odile une comédie musicale mêlant théâtre et chant.

Il s’agit d’une annonce de l’Evangile en reprenant les mystères du Moyen-âge ! Par le théâtre et la musique, les Troubadours s’inscrivent dans le sillage de leurs lointains prédécesseurs.

Avec le Mystère de Sainte Odile, nous découvrirons un exemple atypique de la beauté exigeante de l’amour de Dieu pour les hommes.

A partir de 17h pour vous mettre dans l’ambiance en attendant le début de la pièce, la troupe jouera de la musique.

Après la représentation, pour ceux qui le souhaitent, vous serez invités à entrer dans l’église pour un temps de prière accompagné de polyphonies. .

41 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg-vignoble.fr

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English :

The Troubadours of Mercy present *The Mystery of Saint Odile*, a musical comedy inspired by the mysteries of the Middle Ages.

L’événement Spectacle Le mystère de Sainte Odile Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg