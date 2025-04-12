Kaysersberg Vignoble

Exposition-vente Le Lotus Vert

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-24 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

L’inde et ses splendeurs s’exposent à Kaysersberg avec de l’artisanat, des vêtements, des créations textiles mais aussi du mobilier traditionnel.

Lors de votre passage dans la cité impériale de Kaysesberg l’Inde s’expose dans la salle de l’Arsenal. Venez vous plonger dans le pays des Maharajas.

Le Lotus Vert vous fait découvrir l’art et l’artisanat indien sous toutes ses formes. Aussi bien avec du mobilier de qualité aux tissus traditionnels, des vêtements que des objets usuels et décoratifs. 0 .

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

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English :

India and its splendors are on display in Kaysersberg, with crafts, clothing, textiles and traditional furniture.

L’événement Exposition-vente Le Lotus Vert Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg