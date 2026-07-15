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AGENDA · Kaysersberg Vignoble

Cinéma en plein air Kaysersberg Vignoble

samedi 15 août 2026 · Kaysersberg Vignoble

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
68240 Kaysersberg Vignoble
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Kaysersberg Vignoble

Cinéma en plein air

Place de l’église Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Venez profiter d’une soirée d’été avec la projection du film Un p’tit truc en plus . Buvette et petite restauration dès 19h30. Apportez vos chaises longues !
Profitez d’une magnifique soirée d’été pour assister à une séance de cinéma en plein air.

Nous vous proposons la projection du film Un p’tit truc en plus . N’hésitez pas à apporter vos chaises longues pour savourer cette comédie confortablement installé.

Une buvette et de la petite restauration sont disponibles à partir de 19h30. Projection à 20h

En cas de mauvais temps projection à l’Espace Pluriel. 0  .

Place de l’église Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78  info@kaysersberg.com

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English :

Come and enjoy a summer evening with the screening of the film Un p’tit truc en plus . Refreshments and snacks from 7.30pm. Bring your deckchairs!

L’événement Cinéma en plein air Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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