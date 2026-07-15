Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Cinéma en plein air

Place de l’église Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez profiter d’une soirée d’été avec la projection du film Un p’tit truc en plus . Buvette et petite restauration dès 19h30. Apportez vos chaises longues !

Profitez d’une magnifique soirée d’été pour assister à une séance de cinéma en plein air.

Nous vous proposons la projection du film Un p’tit truc en plus . N’hésitez pas à apporter vos chaises longues pour savourer cette comédie confortablement installé.

Une buvette et de la petite restauration sont disponibles à partir de 19h30. Projection à 20h

En cas de mauvais temps projection à l’Espace Pluriel. 0 .

Place de l’église Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

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English :

Come and enjoy a summer evening with the screening of the film Un p’tit truc en plus . Refreshments and snacks from 7.30pm. Bring your deckchairs!

L’événement Cinéma en plein air Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg