Exposition Les aquarelles de Christine Michon Kaysersberg Vignoble
mardi 18 août 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Exposition Les aquarelles de Christine Michon
101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Le jardin imaginaire de Christine Michon s’expose à travers de magnifiques, colorées et poétiques aquarelles.
L’artiste Christine Michon vous invite à explorer son Jardin Imaginaire, où ses aquarelles et cartes postales prennent vie avec éclat. Plongez dans un monde coloré, empreint de grâce et de poésie, où chaque création raconte une histoire unique et enchantée. Découvrez la beauté et la délicatesse de ses œuvres qui captivent et transportent l’âme vers des horizons féeriques. Une expérience visuelle inoubliable vous attend. 0 .
101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr
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English :
Christine Michon’s imaginary garden is displayed in magnificent, colorful and poetic watercolors.
L’événement Exposition Les aquarelles de Christine Michon Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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