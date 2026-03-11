Conférence Louise Michel, la Rebelle Salle François Mitterrand Villeréal

Conférence Louise Michel, la Rebelle

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-01

2026-06-01

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence sera présentée par Béatrice Delléa, professeure de Lettres et conférencière en Littérature, Arts et Histoire .

Louise Michel (1830-1905) fut une figure emblématique de la Commune de Paris et du mouvement anarchiste. Fille illégitime d’un châtelain et de sa servante, elle est éduquée par ses grands-parents. Elle devient institutrice en 1853 ; refusant de prêter serment à l’empereur, elle ouvre une école libre et s’engage dans l’écriture de poèmes et articles politiques.

Elle participe activement à la Commune de Paris en 1871 comme ambulancière, garde et militante. Capturée après la défaite, elle est déportée en Nouvelle-Calédonie en 1873 . Amnistiée en 1880, elle revient en France et devient une figure emblématique du mouvement anarchiste et du féminisme radical du XIXᵉ siècle. .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79 jeanpierrefourre47@gmail.com

English : Conférence Louise Michel, la Rebelle

Organized by the Université du temps libre du Pays Villeréalais, this lecture will be presented by Béatrice Delléa, a literature teacher and lecturer in literature, arts and history.

