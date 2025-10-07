Conférence : Louise Michel, la vierge rouge Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Conférence : Louise Michel, la vierge rouge Patronage Laïque Jules Vallès Paris jeudi 22 janvier 2026.

Louise est un nom que l’on croise régulièrement à Paris, sur les frontons de certaines écoles ou au détour de nombreuses rues, celle que l’on surnomma la ‘’Vierge rouge’’ reste pourtant relativement inconnue du grand public. Cette conférence se propose de retracer avec vous la vie de la ‘’grande citoyenne’’ comme elle fut appelée, et tout à tour figure majeure de l’histoire française, pionnière de la lutte pour l’émancipation des femmes, actrice importante de la Commune de Paris et témoin des grandes crises de la IIIème République.

Entrée libre sur réservation.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

début : 2026-01-22T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-22T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T19:00:00+02:00_2026-01-22T21:30:00+02:00

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/louise-michel-la-vierge-rouge +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr