Conférence Ludovic Martinet Graçay
Conférence Ludovic Martinet Graçay vendredi 3 juillet 2026.
Graçay
Conférence Ludovic Martinet
Graçay Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Maire de Graçay, savant, homme d’action, défenseur des libertés, explorateur du savoir, visionnaire. Un esprit aussi passionné que passionnant. Conférence de Valérie Munch, docteur en esthétique, sciences et technologie des arts. Organisée par l’association Le livre à 2 mains. .
Graçay 18310 Cher Centre-Val de Loire lelivrea2mains@gmail.com
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English :
L’événement Conférence Ludovic Martinet Graçay a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de VIERZON
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