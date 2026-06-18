Graçay

Conférence Ludovic Martinet

Graçay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Maire de Graçay, savant, homme d’action, défenseur des libertés, explorateur du savoir, visionnaire. Un esprit aussi passionné que passionnant. Conférence de Valérie Munch, docteur en esthétique, sciences et technologie des arts. Organisée par l’association Le livre à 2 mains. .

Graçay 18310 Cher Centre-Val de Loire lelivrea2mains@gmail.com

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English :

L’événement Conférence Ludovic Martinet Graçay a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de VIERZON