Conférence L’univers manga Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage samedi 18 juillet 2026.

Châtelaillon-Plage

Conférence L’univers manga

Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Rendez-vous le samedi 18 juillet à La Médiathèque La Malle d’Allionis pour découvrir l’univers fascinant du manga !

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Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

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English :

Join us on Saturday July 18 at La Médiathèque La Malle d’Allionis to discover the fascinating world of manga!

L’événement Conférence L’univers manga Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage