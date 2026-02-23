Conférence LYNX Salle Gérard Loye Les Rousses

Conférence LYNX

Salle Gérard Loye Rue de l’Église Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

L’association Intentions pour la terre a le plaisir d’accueillir le centre Athenas pour la présentation du film LYNX et parler de l’espèce, des statuts, de la conservation et des menaces qui pèsent sur le lynx. .

Salle Gérard Loye Rue de l’Église Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 40 06 12 kzerbib39@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence LYNX Les Rousses a été mis à jour le 2026-02-23 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses