Conférence LYNX Salle Gérard Loye Les Rousses

Salle Gérard Loye Rue de l’Église Les Rousses Jura
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
2026-04-24
L’association Intentions pour la terre a le plaisir d’accueillir le centre Athenas pour la présentation du film LYNX et parler de l’espèce, des statuts, de la conservation et des menaces qui pèsent sur le lynx. .
Salle Gérard Loye Rue de l’Église Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 40 06 12 kzerbib39@gmail.com
