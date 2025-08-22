École de Ski Internationale Les Rousses Jura

École de Ski Internationale

École de Ski Internationale 411 Rue Pasteur 39220 Les Rousses Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Cours de ski , ski de rando, télémark, rando raquette, ski-raquette, VTT sur neige, biathlon, igloos, fondue nocturne, nuit sous tipi. …

http://www.la-boite-a-montagne-jura.fr/ +33 7 49 28 25 32

English : École de Ski Internationale

Ski lessons, ski touring, telemark skiing, snowshoeing, ski-touring, mountain biking on snow, biathlon, igloos, fondue by night, night in a teepee…

Deutsch : École de Ski Internationale

Skikurse , Skitouren, Telemark, Schneeschuhwanderungen, Schneeschuh-Ski, Mountainbike auf Schnee, Biathlon, Iglus, Nachtfondue, Übernachtung im Tip…

Italiano :

Lezioni di sci, sci alpinismo, telemark, ciaspole, sci-alpinismo, mountain bike sulla neve, biathlon, igloo, fonduta di notte, notte in un teepee…

Español :

Clases de esquí, esquí de travesía, esquí de telemark, raquetas de nieve, esquí de travesía, bicicleta de montaña sobre nieve, biatlón, iglús, fondue nocturna, noche en tipi…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data