Truchtersheim

Conférence Ma santé sur Internet vrai, faux… ou compliqué ?

32 rue des Romains Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17 21:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Venez participer à la conférence participative Ma santé sur Internet vrai, faux… ou compliqué ? avec le Dr Yves MERLE, médecin généraliste.

Internet, réseaux sociaux, forums, influenceurs… l’information en santé est partout. Entre conseils utiles et fausses informations, comment s’y retrouver et garder un esprit critique ? Quels outils utiliser ? Quels pièges éviter ?

Un temps d’échange pour mieux comprendre et (se) poser les bonnes questions.

Cette soirée est gratuite, accessible à tous les publics (à partir de 14 ans) et se termine par un buffet dinatoire offert. 0 .

32 rue des Romains Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 23 43 43 39 g.dethy@unistra.fr

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English :

L’événement Conférence Ma santé sur Internet vrai, faux… ou compliqué ? Truchtersheim a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg