Conférence Mais que diable faire de notre passé ? Stéphane Encel Brasserie Marion Deauville

Deauville

Conférence Mais que diable faire de notre passé ? Stéphane Encel

Brasserie Marion 67 rue Gambetta Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :

2026-05-28

La Brasserie Marion propose chaque mois une causerie avec Stéphane Encel

La Brasserie Marion propose chaque mois une causerie avec Stéphane Encel.

Table rase, déboulonnage, oubli, négation, repentance… Le passé est toujours soumis à de gigantesques procès, parce que les enjeux pour le présent le sont tout autant ! Mais attention, ce que l’on touche du passé risque, comme dans le jeu des Mikados, d’avoir des conséquences incalculables…

A l’heure où l’on n’ose plus rien dire, de peur de heurter, ou qu’au contraire par provocation ou animosité on ose trop, que faire d’un passé trop encombrant, face à un avenir des plus incertains ?…

Historien et juriste, enseignant, Stéphane Encel a développé depuis de nombreuses années des modules de cours et de formation autour de l’histoire des médias, de la construction de l’information, des théories de la communication, du décryptage des fake news, du fait religieux, autant de domaines fondamentaux pour comprendre notre monde. .

Brasserie Marion 67 rue Gambetta Deauville 14800 Calvados Normandie

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English : Conférence Mais que diable faire de notre passé ? Stéphane Encel

Brasserie Marion offers a monthly chat with Stéphane Encel

L’événement Conférence Mais que diable faire de notre passé ? Stéphane Encel Deauville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SPL Deauville