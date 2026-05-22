Rencontre dédicace Véronique Maurey Ils ont fait la guerre et l’amour, la double vie de Guillaume le Conquérant et de Mathilde de Flandre Place du Marché Deauville

Deauville

Rencontre dédicace Véronique Maurey Ils ont fait la guerre et l’amour, la double vie de Guillaume le Conquérant et de Mathilde de Flandre

Place du Marché Librairie du Marché Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Ce roman, qui respecte la chronologie de la vie de Guillaume de Normandie qui deviendra Guillaume Ier roi d’Angleterre puis Guillaume le Conquérant –, révèle l’authentique et durable histoire d’amour qu’il a vécue avec Mathilde de Flandre.

Ce roman, qui respecte la chronologie de la vie de Guillaume de Normandie qui deviendra Guillaume Ier roi d’Angleterre puis Guillaume le Conquérant –, révèle l’authentique et durable histoire d’amour qu’il a vécue avec Mathilde de Flandre.

C’est le récit passionnant de deux vies qui vont bouleverser l’Histoire. Celle de Guillaume, traqué dès l’enfance, qui apprend très tôt que survivre est un art, et celle de Mathilde, femme brillante et rebelle qui n’aspire qu’à être maîtresse de son destin.

Le lecteur se trouve plongé dans le quotidien d’un XIe siècle violent et bouillonnant.

Véronique Maurey a écrit des centaines de scénarii pour des lancements de produits, des livres d’humour, a transformé Phèdre en Phèdre inattendue en alexandrins contemporains. Elle propose aux villes françaises le concept inédit des livres à 2 places , des bancs en forme de livres ouverts qui représentent chacun un livre avec des extraits de textes et des visuels. Normande et fière de l’être, elle participe, à sa façon, au millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant célébré en 2027. .

Place du Marché Librairie du Marché Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 88 92 95

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English : Rencontre dédicace Véronique Maurey Ils ont fait la guerre et l’amour, la double vie de Guillaume le Conquérant et de Mathilde de Flandre

This novel, which follows the chronology of the life of William of Normandy who later became William I King of England and William the Conqueror reveals the authentic and enduring love story he had with Matilda of Flanders.

L’événement Rencontre dédicace Véronique Maurey Ils ont fait la guerre et l’amour, la double vie de Guillaume le Conquérant et de Mathilde de Flandre Deauville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SPL Deauville