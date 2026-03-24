Conférence Marc Bloch, un historien et résistant bientôt au Panthéon

Auditorium de la Maison du Parc de Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:30:00

fin : 2026-04-25 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Jean Vigreux, historien, présentera l’itinéraire d’un historien et résistant, Marc Bloch, dont la nation rendra hommage prochainement avec son entrée au Panthéon.

Cette conférence gratuite, ouverte à toutes et tous aura lieu le 25 avril à 16h30 à l’auditorium de la Maison du Parc à St-Brisson.

Conférence organisée par l’ARORM .

Auditorium de la Maison du Parc de Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@museeresistancemorvan.fr

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English : Conférence Marc Bloch, un historien et résistant bientôt au Panthéon

L’événement Conférence Marc Bloch, un historien et résistant bientôt au Panthéon Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)