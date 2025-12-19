Conférence : Marguerite Burnat-Provins (1872-1952), une femme libre Ecole des Mines Paris

Marguerite Burnat-Provins (1872-1952), née à Arras mais qui s’est fait connaître en Suisse, est une poétesse (Le Livre pour toi, 1907), une illustratrice et peintre (dans la catégorie ‘Art brut’), aussi une défenseure de la nature et du patrimoine – une des premières défenseuses de l’écologie (1912).

Stéphane Pétermann (UNIL Université de Lausanne), qui fut commissaire de l’exposition que lui a consacrée le musée de Vevey, vient parler de son parcours. Un collectionneur et chef d’entreprise français (président de Veolia), Antoine Frérot, complétera le propos en parlant d’Art Brut.

Conférence le mardi 10 mars à 18h30 à l’École des mines de Paris (Mines-PSL, 60 bd Saint-Michel, Paris 6e) Organisée par notre association, en partenariat avec Mines-PSL, Mines Paris Alumni et Canal-U (la WebTV des universités).

Le mardi 10 mars 2026

de 18h30 à 20h30

payant

Payant, de 2 € (étudiant) à 5 €.

Public adultes.

Ecole des Mines 60 boulevard Saint-Michel 75006 Paris

https://mines-paris.org/fr/event/marguerite-burnat-provins-1872-1952-l-heure-cultureg-a-mines-psl-cycle-2-seance-4/2025/12/19/877 cultureg2026@orange.fr



