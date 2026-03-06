Conférence Micro-Folie Histoires et bestiaire fantastiques maritimes Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Conférence Micro-Folie Histoires et bestiaire fantastiques maritimes

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 16:00:00

fin : 2026-04-10 17:15:00

Date(s) :

2026-04-10

Partez à la découverte des légendes maritimes et des créatures fantastiques qui hantent les océans, du Hollandais volant aux mystères d’Eilean Mòr lors de cette animation au sein du musée numérique. Sur inscription au 05 46 75 50 14

.

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Folie conference Fantastic maritime stories and bestiaries .

Discover the maritime legends and fantastic creatures that haunt the oceans, from the Flying Dutchman to the mysteries of Eilean Mòr, during this animation in the digital museum. Registration on 05 46 75 50 14

L’événement Conférence Micro-Folie Histoires et bestiaire fantastiques maritimes Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes