Conférence Mission Humanitaire à Calcutta Lamnay
samedi 12 décembre 2026 · Lamnay
Informations pratiques
Lamnay
Conférence Mission Humanitaire à Calcutta
Salle des fêtes Lamnay Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 17:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Venez assister à une conférence présentée par Thomas D’Harcourt intitulée Mission humanitaire à Calcutta
Rendez-vous à la salle des fêtes de Lamnay le samedi 12 Décembre à 17 h
Contacter l’organisateur pour toute information .
Salle des fêtes Lamnay 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence Mission Humanitaire à Calcutta Lamnay a été mis à jour le 2026-07-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à Lamnay (Sarthe)
- Journées du Patrimoine Eglise Saint Martin Lamnay 19 septembre 2026