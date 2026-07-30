Informations pratiques

Lamnay

Conférence Mission Humanitaire à Calcutta

Salle des fêtes Lamnay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 17:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Venez assister à une conférence présentée par Thomas D’Harcourt intitulée Mission humanitaire à Calcutta

Rendez-vous à la salle des fêtes de Lamnay le samedi 12 Décembre à 17 h

Contacter l’organisateur pour toute information .

Salle des fêtes Lamnay 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05

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English :

L’événement Conférence Mission Humanitaire à Calcutta Lamnay a été mis à jour le 2026-07-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude