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AGENDA · Lamnay

Conférence Mission Humanitaire à Calcutta Lamnay

samedi 12 décembre 2026 · Lamnay

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
72320 Lamnay
Département
Sarthe
Tarif

Lamnay

Conférence Mission Humanitaire à Calcutta

Salle des fêtes Lamnay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 17:00:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Venez assister à une conférence présentée par Thomas D’Harcourt intitulée Mission humanitaire à Calcutta
Rendez-vous à la salle des fêtes de Lamnay le samedi 12 Décembre à 17 h
Contacter l’organisateur pour toute information   .

Salle des fêtes Lamnay 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05 

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English :

L’événement Conférence Mission Humanitaire à Calcutta Lamnay a été mis à jour le 2026-07-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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