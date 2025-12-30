Conférence Musée des Cordieliers Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély
Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2026-03-17 20:30:00
2026-03-17
Conférence sur le thème Pierre-Henri Simon par Christophe Lucet.
