Conférence-musicale « Erik Satie et Suzanne Valadon : 157 jours d’amour fou », Musée Petiet, Limoux

Informations pratiques

Conférence-musicale « Erik Satie et Suzanne Valadon : 157 jours d’amour fou » Samedi 19 septembre, 18h30 Musée Petiet Aude

Sur réservation. Limité à 50 places, entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

En juillet 1925, à la mort du compositeur Erik Satie, on retrouva dans le capharnaüm de sa chambre, parmi des piles de papiers calligraphiés d’une écriture gothique, un carton auquel était attachée une mèche de cheveux. Il y avait consigné le souvenir de sa liaison avec Suzanne Valadon, commencée le 14 janvier 1893 et achevée le 20 juin de la même année.

Ainsi étaient gardés en mémoire 157 jours d’amour fou.

À travers les dessins qu’il fit d’elle, le portrait qu’elle réalisa de lui, les morceaux qu’il composa pour elle et les tableaux qu’elle peignit en pensant à lui, cette conférence-concert évoquera les liens qui unirent deux artistes aux fortes personnalités : le compositeur Erik Satie et la peintre Suzanne Valadon.

Conférencière : Marie-Laure Ruiz-Maugis, historienne de l’art.

Pianiste : Sybil Nouguier, professeure de piano au Conservatoire à rayonnement départemental de Carcassonne.

Musée Petiet 32 Promenade du Tivoli, 11300 Limoux, France Limoux 11300 Aude Occitanie +33963683454 https://www.limoux.fr/vivre-a-limoux/culture/lieux-culturels/musee-petiet-collection-de-beaux-arts [{« type »: « phone », « value »: « 09 63 68 34 54 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.petiet@orange.fr »}] Le musée Petiet conserve une collection de toiles illustrant les différents mouvements artistiques du la seconde moitié du XIX° siècle et de la première moitié du XX° siècle. Deux artistes, originaires de la région sont particulièrement représentés : Marie Petiet et Achille Laugé. Parking gratuit sans limitation de durée

En juillet 1925, à la mort du compositeur Erik Satie, on trouva dans le capharnaüm de sa chambre, parmi les piles de papiers calligraphiés d’une écriture gothique, un carton auquel était attachée une…

©musée Petiet