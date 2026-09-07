Conférence musicale « Le secret des comptines », Médiathèque municipale De Maubeuge, Maubeuge

Informations pratiques

Conférence musicale « Le secret des comptines » Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque municipale De Maubeuge Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

• Conférence musicale « Le secret des comptines » par Tchiki Pam

dans le cadre du « Live entre les livres » et Biblis en folie (manifestation nationale)

02.10 à 18h

16 ans et +

On les chante par cœur et on croit les connaître, mais que se cache-t-il derrière les paroles des comptines les plus célèbres ?

Pourquoi Jean Petit danse-t-il ? Qu’a réellement perdu la mère Michel ? Et quel intérêt de tremper une souris verte dans l’huile ?

Dans cette conférence, du sang, des larmes et du sexe…Mais en musique, alors ça passe mieux !

Une chose est sûre, vous ne les chanterez plus de la même manière…

Médiathèque municipale De Maubeuge Rue du Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France 0327652800

Biblis en folie 2026

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