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Conférence musicale « Le secret des comptines », Médiathèque municipale De Maubeuge, Maubeuge

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque municipale De Maubeuge · Maubeuge

Conférence musicale « Le secret des comptines », Médiathèque municipale De Maubeuge, Maubeuge

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque municipale De Maubeuge
Adresse
Rue du Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge
Ville
59600 Maubeuge
Département
Nord

Conférence musicale « Le secret des comptines » Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque municipale De Maubeuge Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

• Conférence musicale « Le secret des comptines » par Tchiki Pam

dans le cadre du « Live entre les livres » et Biblis en folie (manifestation nationale)
02.10 à 18h
16 ans et +

On les chante par cœur et on croit les connaître, mais que se cache-t-il derrière les paroles des comptines les plus célèbres ?
Pourquoi Jean Petit danse-t-il ? Qu’a réellement perdu la mère Michel ? Et quel intérêt de tremper une souris verte dans l’huile ?
Dans cette conférence, du sang, des larmes et du sexe…Mais en musique, alors ça passe mieux !
Une chose est sûre, vous ne les chanterez plus de la même manière…

Médiathèque municipale De Maubeuge Rue du Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France 0327652800
Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture

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